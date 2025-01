Lanazione.it - "Siamo a disposizione. Si parla di altra attività"

Leggi su Lanazione.it

"La vecchia proprietà è venuta proprio nei giorni scorsi in Comune per vedere di non abbandonare a se stesso l’immobile". C’è fermento sulla chiusura del punto vendita Conbipel di Pieve a Nievole e, interpellata, il sindaco Gilda Diolaiuti interviene sulla questione. "In base alle notizie che abbiamo – fa sapere la prima cittadina – si tratta di una vertenza a livello nazionale. I punti vendita interessati dalla chiusura infatti sembra siano diversi in tutta Italia. Riguardo Pieve a Nievole, è appena iniziato un percorso interlocutorio tra proprietà e amministrazione comunale, mirato ad una serie di verifiche tecniche orientate all’individuazione di nuove possibilicommerciali che potrebbero essere ospitate in quell’immobile. Ad oggi la situazione è questa. Ci spiace molto per i dipendenti del punto Conbipel di Pieve a Nievole e ci spiace anche per tutti gli altri lavoratori sparsi per tutta Italia coinvolti in questa ampia operazione di chiusura.