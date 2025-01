Sport.quotidiano.net - Sella Cento, c’è il Torino di Boniciolli. Delfino al rientro, piemontesi in ripresa

Dopo le due vittorie in quattro giorni contro Piacenza e Verona, ossigeno puro per il morale e per la classifica, la Benedetto, domani alle 18, torna in pista sul parquet di, per la quarta giornata di ritorno di Serie A2. E lo fa potendo contare suldi Carlos, che in settimana ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sarà a disposizione di coach Di Paolantonio per la trasferta in Piemonte. Difficile prevedere quanto, come e se verrà impiegato l’argentino, assente dalla gara del 27 ottobre contro Cantù a causa di un guaio al ginocchio, ma già il fatto che nei giorni scorsi sia tornato ad assaggiare il campo resta un’ottima notizia per i biancorossi che, pian piano, stanno cominciando a rimettere assieme i pezzi. Di fronte, unaforse nel suo momento migliore, fresca di tre vittorie consecutive per la prima volta in stagione.