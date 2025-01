Movieplayer.it - Ruben Fleischer alla regia di un nuovo film Lionsgate dopo Now You See Me 3: i dettagli

Leggi su Movieplayer.it

Il regista di Venom tornerà dietro la macchina da presa in unlungometraggio.aver concluso la Director's Cut di Now You See Me 3,sarebbe pronto a lavorare ad unprogetto di, come riporta Deadline. Il regista di Venom potrebbe dirigere The Sun Always Sets in the West, anche se al momento non sono stati resi noti idella trama delprodotto da Mainstay Entertainment. Il successo diFamoso per ladi Venom, che incassò oltre 850 milioni di dollari,ha lavorato dietro la macchina da presa diacclamati come la saga di Zombieland, con Jesse Eisenberg ed Emma Stone. .