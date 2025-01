Tvplay.it - Rottura del crociato, ultim’ora Juve: Thiago Motta saluta un centrocampista

Leggi su Tvplay.it

Un infortunio molto grave, con ladel legamento, può portare alla partenza di untanto caro a: laci sta pensandoI bianconeri devono portare a termine questa finestra di mercato con qualche altro acquisto oltre all’arrivo di Kolo Muani e Renato Viega.si aspetta un altro sforzo sul mercato, soprattutto se dovesse esserci una partenza nel settore nevralgico del campo.delun(TvPlay – ANSA) Il mercato dellasta prendendo corpo in questi ultimi giorni di mercato, con l’arrivo dei difensore del Chelsea Renato Viega e la conferma dell’acquisto di Kolo Muani in prestito dal PSG. Mosse fondamentali che serviranno per irrobustire la rosa a disposizione die che dovrebbe essere sufficiente per centrare il piazzamento in Champions League.