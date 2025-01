Raid al campetto di via degli Anemoni ragazzini picchiati e derubati | bloccati quattro minorenni

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – In dieci contro sette. Gli aggrediti conoscono alcuniaggressori, coetanei: sono cresciuti nella stessa zona, al Giambellino. Ilva in scena lo scorso 27 ottobre alda basket di via, tra Inganni e Primaticcio: spintoni, calci e pugni per rapinare un paio di monopattini e un cappellino. A tre mesi da quel blitz violento, costato a uno dei giovanissimila frattura delle ossa di un piede e una prognosi di trenta giorni e ai suoi amici lividi e contusioni, gli agenti del commissariato Lorenteggio, guidati dal dirigente Paolo Catenaro, hanno chiuso il cerchio:di età compresa tra 15 e 17 anni, figli di genitori albanesi, marocchini e romeni, sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa (l’equivalente dei domiciliari per i maggiorenni), in esecuzione dell’ordinanza emessa dal gip Paola Ghezzi su richiesta del pm Elisa Salatino.