Povertà educative ripristinate il Fondo

"Il Governo ripristini ilper laeducativa". Questo l’appello inviato a Roma, sottoscritto anche dall’assessora a Politiche, Pari Opportunità, Politiche giovani di Brescia, Anna Frattini, insieme a 20 colleghi e colleghe di tutta Italia. Per la Lombardia, l’appello porta la firma anche di assessori a Welfare e Istruzione di Milano e di Bergamo. La lettera al ministro Giuseppe Valditara chiede "un ripensamento urgente e il ripristino del. Non è sostenibile la cancellazione di una misura che ha dato un contributo imprescindibile nel compito di tenuta sociale e di contrasto alle diseguaglianze". Secondo Istat, il 70% tra i 3 e i 19 anni non ha mai visitato una biblioteca, quasi il 40% non pratica sport e molti non hanno mai avuto accesso a esperienze culturali.