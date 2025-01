Oasport.it - Pesante il conto della discesa di Garmisch: frattura per Nina Ortlieb, coma farmacologico per Tereza Nova

Ladi-Partenkirchen (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024-2025 si chiude con bruttissime notizie dal punto di vista medico. Una è un aggiornamento sulle condizioni di, caduta nella prova disputata ieri (senza dimenticare l’infortunio al ginocchio di Stephanie Jenal), una invece rappresenta il bollettino medico difinita ko nella gara odierna. Andiamo, come sempre, con ordine.è stata, suo malgrado, protagonista di una brutta caduta che ha fatto subito capire che i danni erano stati ingenti per l’austriaca. Per la nativa di Vorarlberg infatti si parla di unaalla parte inferioregamba destra. Ennesimo colpo di sfortuna per la classe 1996 che ora si trova di fronte all’intervento numero 23sua carriera.