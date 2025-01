Oasport.it - Noah Lyles debutta a sorpresa: doppia sgambata con tempo alto, ora il duello con Marcell Jacobs

ha fatto il proprio debutto stagionale a, presentandosi allo Sports & Event Center di Gainesville (Florida, USA) con poche ore di preavviso. Si pensava che il Campione Olimpico e del mondo dei 100 metri avrebbe esordito soltanto il prossimo 2 febbraio in occasione dell’annunciato spalla a spalla con il nostroa Boston, ma il velocista statunitense ha deciso di anticipare i tempi per scaldare un po’ la gamba e testare la propria condizione fisica dopo l’intenso lavoro invernale.Lo sprinter si è naturalmente cimentato sui 60 metri, correndo in 6.62 sia in batteria che nella vittoriosa finale. Si tratta di undi bassa caratura per un fuoriclasse del suo calibro, ma oggi aveva soltanto bisogno di rompere il ghiaccio e di incominciare la marcia che condurrà ai Mondiali Indoor di Nanchino (Cina, 21-23 marzo), anche se non ha ancora comunicato se parteciperà alla rassegna iridata per cercare di migliorare il secondo posto conquistato lo scorso anno alle spalle del connazionale Christian Coleman.