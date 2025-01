Lapresse.it - Napoli-Juventus 2-1: non basta Kolo Muani, gli azzurri vincono in rimonta

Le partite di calcio durano 90?. Evidentemente non è riuscito a spiegarlo Thiago Motta ai suoi giocatori, visto che dopo un buon primo tempo la Juve sparisce dal campo e finisce per essere travolta daldi Antonio Conte nella 22esima giornata di Serie A. Glisi impongono per 2-1 incon i gol di Anguissa e Lukaku, tre punti che valgono il momentaneo +6 sull’Inter impegnata domenica a Lecce. La Juve, a cui nonil gol all’esordio di, scivola a -16 dale subisce anche la prima sconfitta stagionale in campionato. Una squadra, quella bianconera, che non ha saputo capitalizzare il primo tempo chiuso in vantaggio sparendo letteralmente dal campo nella ripresa. Ancora discutibile la gestione della rosa di Motta, con Vlahovic escluso e mandato in campo solo nel finale mentre il deludente Koopmeiners tenuto ancora inspiegabilmente in campo per tutti i novanta minuti.