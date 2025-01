.com - Napoli-Juventus 2-1, Conte vince in rimonta con Anguissa e Lukaku

(Adnkronos) – Ildi Antoniosupera 2-1 laal Maradona, in, nella gara valida per la 22esima giornata di Serie A, grazie alle reti die al rigore trasformato da, dopo il gol del neo bianconero Kuolo Muani, e allunga in classifica. Gli azzurri si portano a 53 punti a +6 sull’Inter che insegue ma ha due gare da giocare, mentre la squadra di Thiago Motta resta ferma a 37 punti al quinto posto. Thiago Motta in avvio punta, infatti, sull’ultimo arrivato, Kolo Muani dal Psg, al posto di Vlahovic che resta in panchina, supportato da Nico Gonzalez sulla destra e Yildiz sulla sinistra. In difesa McKennie preferito a Savona L’ex, invece, opta per Politano e Neres ai lati di, Lobotka in regia, e Spinazzola sulla fascia sinistra. La Juve è subito reattiva e sfiora il vantaggio al 7?: palla dentro di Thuram, velo di Kolo Muani per Yildiz che scarta un difensore e conclude a botta sicura, ma Meret fa un super intervento e salva il