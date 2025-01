Puntomagazine.it - Napoli Chiaia e Vomero: movida nella lente dei Carabinieri

. Ecco il bilancio dei controlli: denunce sanzioni, non sono mancati i controlli alle attività commercialiÈ nel cuore delladiche si sono concentrati gli sforzi dei. Numerosi i militari in campo, intensivo il monitoraggio di strade e locali.Il bilancio dell’attività racconta di 125 persone identificate e di 34 veicoli passati al setaccio. 13 di questi sono stati sottoposti a fermo o sequestro. 9 le persone denunciate, le prime due perché sorprese a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di sosta.E ancora un 31enne trovato in possesso di un coltello con lama di 6 cm e un 27enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza. Momenti di tensione si sono registratistazionedi, dove un 27enne ha aggredito un militare nel tentativo di raggiungere un amico fermato.