Mistermovie.it - Mister Movie | Il prossimo film di Star Wars con Daisy Ridley ha trovato un nuovo sceneggiatore

Ilcapitolo diche vedrà il ritorno dinei panni di Rey ha finalmenteil suo. Dopo vari cambiamenti dietro le quinte, la Lucasha assunto George Nolfi per scrivere la sceneggiatura del, che sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi di The Rise of Skywalker. Il progetto, che è stato annunciato allaCelebration 2022, ha subito diversi ritardi e cambiamenti, ma ora sembra finalmente prendere forma.Unvolto dietro la sceneggiatura diclass="wp-block-heading">George Nolfi è un nome noto nel panorama cinematografico, soprattutto per i suoi lavori income Ocean’s 12, The Bourne Ultimatum e per la sua regia di The Adjustment Bureau (2011). Il suo approccio alla sceneggiatura, che mescola intrighi e azione, potrebbe aggiungere unlivello di spionaggio e tensione al franchise di