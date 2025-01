Quotidiano.net - Meloni sul caso Santanchè: “Riflessione in corso, rinvio a giudizio non è motivo di dimissioni”

Roma, 25 gennaio 2025 – La premier Giorgiaa Gedda non si è sottratta alle domande, anche sul ‘’. “C’è unache deve tenere conto del quadro generale in un clima assolutamente sereno. Non credo che unsia per esso stessodi dimissione. Penso anche che il ministrostia lavorando ottimamente. La valutazione che semmai va fatta è quanto questo possa impattare sul suo lavoro di ministro. E questo è quello su cui in questo momento non ho le idee chiare”. La presidente del Consiglio dichiara dunque di non essere arrivata alle conclusioni. Laè in. Ma “nessun braccio di ferro o imbarazzo”, “penso che la incontrerò, non ho avuto l'occasione perché ho avuto giornate pienissime. Non era una mia priorità rispetto alle cose di cui mi sto occupando”.