Iltempo.it - Meloni a bordo della Vespucci. L'ipocrisia di Conte-Schlein su Santanchè: "Lezioni da questi pulpiti..."| VIDEO

Leggi su Iltempo.it

"Questo spettacolo meraviglioso che mi state regalando è una delle emozioni più belle che abbia provato in questo incarico da presidente del Consiglio, soprattutto per i tanti significati che rappresentante Nave: non solo una nave scuola, orgoglio delle nostre Forze Armate, è sempre stata molto di più", ha detto la presidente del Consiglio Giorgiasalutando l'equipaggioNave Scuolaa Gedda. "È simbolo di storia, sapienza, tradizione e innovazione ed è una straordinaria ambasciatrice d'Italia, come questo tour mondiale ha dimostrato ancora una volta", ha detto la premier che ha ricordato come la"è una scuola di vita, una scuola di Italia. Racconta l'eccellenza delle forze armate ma anche dei valori ecultura di cui siamo portatori". "L'Italia è come questa nave.