Lapresse.it - Mediobanca ai dipendenti: “Ops di Mps non concordata, cda nei prossimi giorni”

“E’ stata annunciata un’offerta pubblica di scambio totalitaria da parte del Monte dei Paschi di Siena su. Desideriamo condividere con tutti voi le informazioni che sono al momento disponibili e alcune convinzioni che oggi sentiamo più forti che mai. L’offerta non è statae il CdA disi riunirà neiper esaminarla ed esprimere le proprie valutazioni al riguardo, con l’obiettivo di tutelare gli interessi di tutti gli stakeholder e, in particolare, dei propri”. Così il ceo di, Alberto Nagel e il direttore generale Francesco Saverio Vinci in una lettera ai, dopo l’Ops (Offerta pubblica di scambio) di Mps su piazzetta Cuccia.“Le persone disono il principale asset e il fondamentale presidio dell’autonomia e dell’indipendenza del nostro Gruppo.