Oasport.it - LIVE Perugia-Verona 2-2, Coppa Italia volley 2025 in DIRETTA: 5-7 tie-break ad alta emozione!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO-CIVITANOVA () DALLE 18.306-8 KEITA! Detonante da posto 4.6-7 Mani out Ishikawa.5-7 Mani out diagonale di Keita.5-6 Errore a servizio Vitelli.4-6 Bravo Abaev a pescare il primo tempo puntuale di Vitelli che affetta il pallone.4-5 Errore Mozic dai 9 metri.TIME OUT3-5 ACEE MOZIC!3-4 Grande schema diche si muove a tutto campo senza dar riferimenti: passa Jensen da posto 4 in diagonale.3-3 Primo tempo Russo!2-3 Jensen! Diagonale fulminante. Grande giocata di Vitelli che serve un cioccolatino con petto verso rete.2-2 Muro vincente di Abaev su Semeniuk.2-1 Primo tempo Russo.1-1 Out la sbracciata di Ishikawa.chiede tocco a muro non ravvisato dal video-check.1-0 Out dai 9 metri Keita.