Le previsioni dei ceo italiani sull’economia globale

Roma, 25 gennaio 2025 – Le nuove opportunità di crescita fornite dall’intelligenza artificiale e, in generale, dalle nuove tecnologie, offrono probabilmente molte occasioni di sviluppo e progresso per le aziende ma, al contempo, mettono gli amministratori dinanzi a una serie di nuove e complesse problematiche. In particolare, i ceo appaiono cautamente ottimisti sul futuro ma anche parzialmente preoccupati della sostenibilità a lungo termine delle loro aziende, come si evince dai risultati del 28° Annual Global ceo Survey di PwC. I dati dello studio PwC Dall’intervista a 4.701 ceo (di cui 122) in 109 Paesi e territori, emerge ottimismo per la crescita economicanel 2025, ma anche preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine della propria azienda. Il 64% dei ceoprevede infatti che la crescita economica mondiale aumenterà nei prossimi 12 mesi (in aumento rispetto al 43% del 2024 e al 27% di due anni fa).