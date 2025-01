Anteprima24.it - “L’ammore è femmena”: l’ultimo singolo di Antonio Scafuri

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiCantore delle emozioni, dipinte con parole semplici e incisive che raccontano scene autentiche,ci regalaè femmina un brano che indaga il sentimento per eccellenza attraverso un pop dalla sonorità fresca e immediata. Il nuovodiesplora con intensità e passione l’universo dei sentimenti e delle sue sfumature più profonde. Il brano è un viaggio nell’anima, un inno all’amore in tutte le sue forme, un focus sul cuore osservato attraverso la lente di un sentimento che non conosce confini. Il tema dell’amore, trattato a metà strada tra la metafisica e la carnalità, viene esplorato in modo originale e sincero, grazie a immagini poetiche e a un linguaggio che arriva dritto al cuore. Ilgioca sul tema del femminile, presente in ogni uomo.