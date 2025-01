Ilrestodelcarlino.it - Lafert: "Disponibili a trovare soluzioni per favorire la rioccupazione del personale"

Il giorno dopo l’incontro in Regione che ha sancito la sospensione di 15 giorni della procedura per il licenziamento collettivo dei 60 lavoratori impiegati nello stabilimento di Fusignano della, i sindacati e le Rsu hanno incontrato nuovamente i lavoratori per spiegare nel dettaglio quanto previsto dall’accordo e preparare i prossimi passi. Quanto sottoscritto prevede che via sia anche la sospensione dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti, in attesa dei due incontri che si terranno nella sede di Confindustria Veneto Est i prossimi 28 e 30 gennaio, alla presenza anche dei sindacati a cui fanno capo i lavoratori degli stabilimenti di San Donà di Piave e Noventa di Piave (Ve), dove ha sede laGroup. "Siamo convinti che nonostante l’azienda si trovi ad operare in un segmento di mercato in momentanea crisi - sottolineano i sindacati -, la decisione della Società risulti in gran parte incomprensibile e sproporzionata.