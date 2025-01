Iltempo.it - La Rai e i vincoli sulle trasmissioni, Usigrai attacca ma due membri del Cdr si dissociano

La Rai resta senza Presidente e in Vigilanza permane lo stallo dovuto alla contrapposizione fra maggioranza e opposizioni. E tuttavia, a Viale Mazzini si è verificato uno sviluppo interessante. In una circolare diffusa venerdì scorso dall'ad Giampaolo Rossi, sono stati introdotti duerelativi alla realizzazione dei programmi Tv. Il primo: «Tutti i programmi devono essere assegnati a una "struttura editoriale" formalmente istituita nell'ambito di una Direzione di Genere e avente un "responsabile di struttura"»; il secondo: «La gestione editoriale di ogni programma è di competenza del responsabile della struttura editoriale (e quindi non affidabile al conduttore o a responsabile Pem, né esercitabile in prima persona dal Direttore di Genere)». Il secondo vincolo pare scritto pensando a Report, il cui conduttore Sigfrido Ranucci è anche vicedirettore nell'ambito della Direzione approfondimento.