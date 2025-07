Alberto Stasi è arrivata la decisione della Cassazione

La decisione della Cassazione su Alberto Stasi, l’ex studente condannato per il delitto di Chiara Poggi, rappresenta un nuovo capitolo in una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi anni. Dopo anni di attesa, si è finalmente pronunciata la Corte di Cassazione riguardo alla richiesta di semilibertà avanzata dalla Procura Generale di Milano. Ma cosa ha deciso la Suprema Corte? Scopriamolo insieme, analizzando le motivazioni e le implicazioni di questa storica sentenza.

Oggi, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso sollevato dalla Procura Generale di Milano riguardo la concessione della semilibertà ad Alberto Stasi, l'ex studente universitario della Bocconi condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Il ricorso si concentrava principalmente sulla intervista televisiva concessa da Stasi durante un permesso premio. Il colloquio con il programma Le Iene, secondo l'accusa, avrebbe rappresentato una violazione delle condizioni del permesso, che era stato concesso esclusivamente per ricongiungimento familiare.

