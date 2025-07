Entra in vigore la legge Brambilla | Stop ai maltrattamenti e sanzioni più dure per chi fa del male agli animali

L’Italia dà un forte segnale di tutela verso i nostri amici a quattro zampe: entra in vigore la Legge Brambilla, che sancisce il divieto assoluto di tenere cani alla catena e prevede sanzioni più dure per chi maltratta o uccide un animale. Una svolta importante per rafforzare il rispetto e la dignità degli animali, affinché nessuna crudeltà passi inosservata. Scopriamo insieme tutte le novità di questa riforma tanto attesa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Divieto assoluto di tenere cani alla catena e pene severe per uccisione o maltrattamento. Da oggi, chi maltratta o uccide un animale rischia sanzioni penali pesantissime: entra ufficialmente in vigore la Legge Brambilla, una riforma attesa da oltre vent’anni, che inasprisce significativamente le pene contro i reati sugli animali e ne rafforza la tutela giuridica. Tra le novità più rilevanti, il divieto assoluto di tenere un cane legato a catena, con sanzioni che possono raggiungere i 5.000 euro. Chi maltratta un animale rischia da 6 mesi a 2 anni di carcere, mentre chi ne provoca la morte può essere punito con fino a 3 anni di reclusione, che diventano 4 anni se l’animale è stato sottoposto a sevizie. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Entra in vigore la legge Brambilla: Stop ai maltrattamenti e sanzioni più dure per chi fa del male agli animali

In questa notizia si parla di: sanzioni - entra - vigore - legge

Reati contro gli animali, entra in vigore la Legge Brambilla: “È il traguardo di una vita”. Cosa cambia: il pdf con sanzioni e pene - Oggi, 1 luglio 2025, segna una svolta epocale: entra in vigore la Legge Brambilla 200, che rivoluziona il trattamento dei reati contro gli animali.

Usi un monopattino elettrico? Attenzione: cambia tutto! Dal 14 dicembre 2024 entra in vigore una nuova legge che ti obbliga ad avere una polizza RC… ma non è tutto. Targa, casco, sanzioni: sei davvero in regola? Guarda il Reel e scopri in meno di 1 m Vai su Facebook

Nuova legge a tutela degli animali: multe e carcere per maltrattamenti e abbandoni https://rivieratime.news/nuova-legge-tutela-animali-multe-carcere-maltrattamenti-abbandoni/… via @Riviera Time - Dal 1° luglio in vigore la nuova legge: più tutele e sanzioni Vai su X

Reati contro gli animali, entra in vigore la Legge Brambilla: “È il traguardo di una vita”. Cosa cambia: il pdf con sanzioni e pene; Pugno duro per chi maltratta gli animali: fino a 4 anni di carcere e 60mila euro di multa per chi li uccide; Animali, più carcere e multe salate: in vigore la “legge Brambilla”.

Reati contro gli animali, entra in vigore la Legge Brambilla: “È il traguardo di una vita”. Cosa cambia: il pdf con sanzioni e pene - Le vittime saranno trattate come ‘soggetto giuridico tutelato’. Come scrive quotidiano.net

Animali, in vigore la legge Brambilla: carcere per i maltrattamenti, multe più salate e stop alle catene per i cani. Cosa cambia - Divieto assoluto di tenere un cane a catena, con sanzioni tra i 500 e i 5 mila euro, dai sei mesi ai due anni di reclusione per il maltrattamento di ... Si legge su msn.com