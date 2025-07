LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 1-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il kazako tenta una reazione

Il match tra Cobolli e Zhukayev a Wimbledon 2025 si anima con colpi intensi e tensione palpabile. Il kazako tenta una reazione decisa, mentre il romano cerca di risalire il pendio. Restate aggiornati: clicca qui per vivere in diretta questa sfida avvincente, tra errori e grandi recuperi, che promette emozioni fino all'ultimo punto. La partita è ancora aperta: chi avrà la meglio?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Brutto errore di Cobolli, che sbaglia un dritto facile. 15-0 Servizio-dritto vincente di Cobolli. Fuori il cross di dritto di Cobolli e Zhukayev comanda 2-1 in questo secondo set. Il romano deve inseguire in questo parziale. Ora al servizio. 40-0 Servizio-dritto di Zhukayev, che ha rischiato tanto con la seconda e gli è andata bene. 30-0 Lungo il rovescio di Cobolli in manovra. 15-0 Finisce lunga la risposta di rovescio di Cobolli su una seconda di servizio del kazako. Drittaccio spaventoso di Cobolli che vale l’1-1 in questo secondo set. Zhukayev alla battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev 6-3 1-2, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il kazako tenta una reazione

In questa notizia si parla di: cobolli - zhukayev - diretta - wimbledon

Dove vedere in tv Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025: orario, programma, streaming - Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti il debutto di Flavio Cobolli a Wimbledon 2025 contro Zhukayev, sei nel posto giusto! Scopri orari, programma, streaming e tutte le news per seguire in diretta questo emozionante appuntamento sui campi londinesi.

?WIMBLEDON: GLI AZZURRI IN CAMPO OGGI 1-7 •Ore 12:00 Cocciaretto vs Pegula •Ore 12:00 Sonego vs Faria •Ore 13:30 Musetti vs Basilashvili •Ore 14:00 Bronzetti vs Teichmann •Ore 14:00 Sinner cs Nardi •Ore 15:30 Cobolli vs Vai su Facebook

Court 5 Teichmann -#Bronzetti (dopo Tseng-Vukic) Court 8 #Sonego -Faria ore 12 Court 12 #Arnaldi -Van de Zandschulp da 0-2 (dopo Tauson-Watson) Court 16 #Cobolli -Zhukayev (dopo Erjavec-Kostyuk e Martinez-Loffhagen) 2/ Vai su X

Wimbledon, il programma di oggi: partite e orari; Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani; Cobolli cerca il secondo turno: esordio a Wimbledon contro Zhukayev.

Wimbledon, fiducia a Cobolli contro Zhukayev: Flavio a 1.29 su Planetwin365 - A Wimbledon Flavio Cobolli parte con tutti i favori del pronostico contro Beibit Zhukayev che è soltanto al suo undicesimo match nel circuito Atp. Secondo agimeg.it

Sinner-Nardi a Wimbledon: orario, diretta e dove vederlo in TV e streaming. Il programma degli altri italiani - Ecco come seguire la diretta, l'orario del match e tutti gli altri azzurri in campo, tra cui Musetti, Cobolli e Sonego ... Si legge su movieplayer.it