Gaza è il posto più pericoloso al mondo per i giornalisti | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Gaza è ormai il luogo più pericoloso al mondo per i giornalisti, con un rischio costante e crescente. Nel nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso,” il podcast di Fanpage.it, analizziamo l’attacco israeliano a uno degli ultimi bar con wifi a Gaza, un rifugio essenziale per i reporter sul campo. Un episodio che sottolinea la difficile realtà di chi cerca di raccontare la verità in zone di guerra. Continuate a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'attacco israeliano a uno degli ultimi bar con connessione a Internet a Gaza, un luogo di ritrovo per i giornalisti. Che nella Striscia vengono sistematicamente attaccati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Noi bersagli di Israele, siamo rimasti per mostrare ciò che accade a Gaza”: il racconto dei giornalisti palestinesi - In un contesto di silenzio e censura, i giornalisti palestinesi di Gaza si trovano in prima linea, affrontando pericoli inimmaginabili per raccontare la verità.

Ennesima strage a Gaza, dove le bombe israeliane colpiscono un internet-cafè frequentato da giornalisti e cooperant Secondo al Jazeera, un missile sparato da un aereo ha centrato Al-Baqa, il locale a nord di Gaza City dove giornalisti, attivisti e semplici citta

Visto che si continua ad accusare noi giornalisti che documentiamo gli orrori di #Gaza di rilanciare fake news, facciamo chiarezza. È vero. L'esercito israeliano attacca i centri di distribuzione per impedire che #Hamas controlli gli aiuti umanitari che saccheggia

Gaza è il posto più pericoloso al mondo per i giornalisti: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso; Israele ha bombardato un bar usato dai giornalisti palestinesi a Gaza; A Gaza morti più di 200 giornalisti. Raccontare la guerra è difficile.

Israele ha bombardato un bar usato dai giornalisti palestinesi a Gaza - Lunedì l'esercito israeliano ha colpito con un missile un bar sul lungomare della città di Gaza usato come Internet point da molti giornalisti palestinesi, oltre che da attivisti e altre persone del p ...

Gaza, quasi 230 giornalisti uccisi. Vittime internet cafè salgono a 39 - L'Ufficio stampa del governo di Gaza ha comunicato la morte del fotoreporter Ismail Abu Hatab.