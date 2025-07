Federico Gregucci ricoverato | la battaglia di Clarissa Marchese per tenerlo vicino

Federico Gregucci, recentemente ricoverato dopo un’operazione alla caviglia, sta affrontando una battaglia personale fatta di speranza e resilienza. Clarissa Marchese, profondamente legata a lui, ha condiviso il dramma e la forza di questo momento difficile, dimostrando che l’amore vero supera ogni ostacolo. La loro storia, nata inaspettatamente dal set di un dating show nel 2016, è diventata un esempio di coraggio e determinazione. E questa è solo l’inizio di un nuovo capitolo...

Federico Gregucci lotta dopo un'operazione alla caviglia: Clarissa racconta il dramma, la speranza e il ritorno a casa. Una storia vera di amore e forza. Si erano incontrati nel 2016, sul set di un dating show che prometteva amori effimeri. Ma per loro non fu un gioco. Federico e Clarissa si scambiarono uno sguardo e capirono subito di non potersi più lasciare. Da lì in avanti, fu un susseguirsi di passi importanti: la convivenza, il matrimonio, la famiglia che oggi conta due splendidi bambini. Una favola moderna, fatta di quotidianità e sogni condivisi. Sembrava che tutto filasse liscio. Sorrisi, foto felici, quella complicità che li ha resi una delle coppie più amate dal pubblico.