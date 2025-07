Economia del genocidio | il report ONU di Francesca Albanese che accusa decine di aziende di alimentare lo sterminio a Gaza

Il rapporto rivoluzionario dell’ONU, presentato da Francesca Albanese il 30 giugno 2025, mette sotto i riflettori decine di aziende coinvolte nel lucrativo business dello sterminio a Gaza. Con un’accusa senza precedenti, il documento evidenzia come l’economia della guerra si sia evoluta in un vero e proprio modello di profitto, aprendo un importante dibattito sulle responsabilità economiche nei conflitti. È ora di interrogarsi profondamente sulle implicazioni di questa nuova realtà.

Il 30 giugno 2025 la Relatrice Speciale dell’ONU Francesca Albanese ha presentato al Consiglio per i Diritti Umani un rapporto che potrebbe segnare una svolta nelle responsabilità economiche nei conflitti armati. Intitolato “From Economy of Occupation to Economy of Genocide” ( testo ufficiale in PDF ), il documento accusa oltre 60 aziende internazionali di trarre profitto dalla distruzione sistematica della Striscia di Gaza e di contribuire direttamente o indirettamente a crimini che configurano genocidio. Secondo Albanese, l’attuale campagna militare israeliana non si reggerebbe solo su decisioni strategiche, ma su una rete industriale e finanziaria che renderebbe l’aggressione “economicamente sostenibile”. 🔗 Leggi su It.insideover.com