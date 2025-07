Mediobanca chiude pesante in Borsa dopo l'addio di Mediolanum.

Dopo oltre un quarto di secolo, l'addio di Mediolanum a Mediobanca scuote Piazza Affari, lasciando il mercato in attesa di sviluppi. La perdita del 4,21% per Mediobanca e la performance negativa di Mps e Mediolanum riflettono tensioni e incertezze che potrebbero ridefinire gli equilibri nel settore finanziario italiano. Ma quali saranno le prossime mosse delle principali istituzioni bancarie? La risposta si trova nelle prossime settimane, quando il mercato attenderà con trepidazione nuove indicazioni e decisioni cruciali.

Chiusura pesante per Mediobanca in Piazza Affari all'indomani dell'addio di Mediolanum, che dopo oltre 25 anni ha ceduto la propria quota del 3,5%. Il titolo ha lasciato sul campo il 4,21% a 18,9 euro, mentre Mps ha ceduto il 2,41% a 7,04 euro. Rocca Salimbeni è in attesa del via libera della Consob al prospetto informativo sull' offerta pubblica di scambio lanciata lo scorso 24 gennaio. Debole anche Mediolanum (-2,12% a 13,31 euro), che ha ceduto la propria quota in Mediobanca a 18,85 euro per azione.