Il Film club Germi porta il grande cinema nell' arena di Porto Mirabello

Il Film Club Germi porta il grande cinema sotto le stelle nell’arena di Porto Mirabello, La Spezia, con una programmazione ricca e coinvolgente che spazia tra classici, novità e grandi emozioni. Dal 7 luglio al 29 agosto, l’area si trasformerà in un palcoscenico cinematografico all’aperto, offrendo a tutti gli appassionati momenti indimenticabili sotto il cielo estivo. Preparate popcorn e sogni: l’estate si accende con il cinema!

La Spezia, 1° luglio 2025 – Da lunedì 7 luglio a venerdì 29 agosto torneranno ad accendersi i proiettori dell’ arena Porto Mirabello La Spezia con una serie di opere cinematografiche per tutti i gusti a cura del Film Club Pietro Germi Cinema Il Nuovo. La rassegna che giunge alla 26a edizione avviene in collaborazione con Fondazione Carispezia e D-Marine Italy Porto Mirabello. Il Cinema Il Nuovo si pone l’obiettivo di garantire una programmazione cinematografica di qualità che possa favorire la crescita culturale e sociale dei cittadini e che sia di completamento all’ampia e variegata offerta di cultura e di intrattenimento che da sempre offre la sala cinematografica di Via Colombo 99. 🔗 Leggi su Lanazione.it