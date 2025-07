Jacobelli | Lungimirante la scelta di Camarda al Lecce Corvino lo valorizzerà

Xavier Jacobelli, esperto giornalista, ha sottolineato come la scelta lungimirante di Camarda al Lecce rappresenti un investimento strategico per il futuro. Durante 'Napoli 4Ever, l'estate dei campioni', ha anche lodato il talento di Camarda del Milan, evidenziando il suo potenziale e le opportunità di valorizzazione che può offrire al calcio italiano. Un commento che conferma come le decisioni oculate possano scrivere nuove pagine di successo nel mondo dello sport.

