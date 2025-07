Volley femminile l’Italia cerca volti nuovi ai Mondiali U19

La stagione estiva del volley internazionale si infiamma con il Mondiale Under 19 femminile, un vero e proprio laboratorio di talenti che potrebbe forgiare il futuro della pallavolo italiana. In Croazia e Serbia, giovani promesse si sfidano sotto l’occhio vigile di Roberta Maioli, pronta a scoprire e valorizzare nuovi volti da portare alla ribalta. L’attesa cresce: il talento delle nuove generazioni potrebbe scrivere un capitolo storico per la nazionale azzurra.

La stagione estiva del volley internazionale si arricchisce con un altro appuntamento importante: dal 7 al 20 luglio, in Croazia e Serbia, andrĂ in scena il Mondiale Under 19 femminile, banco di prova per il futuro della pallavolo azzurra. Dopo i brillanti risultati delle Nazionali maggiori, l'attenzione si sposta sulle giovani, affidate alla guida esperta di Roberta Maioli, chiamata a plasmare il nuovo volto della generazione che verrĂ . Il cammino dell'Italia inizierĂ in un girone tutt'altro che semplice, composto da Giappone, Cina, Tunisia, Belgio e Cile: squadre con tradizioni tecniche e stili di gioco molto differenti, che metteranno alla prova la capacitĂ di adattamento delle azzurrine fin dalle prime partite.

Volley / US Pallavolo Senigallia in semifinale della C femminile - SENIGALLIA, 13 Maggio 2025 – L'US Pallavolo Senigallia festeggia il raggiungimento delle semifinali nella C femminile, dopo aver eliminato il Bottega.

Saranno queste le squadre al via della serie A2 femminile stagione 2025-2026 ? 1 – CLUB ITALIA ( Ammesso d’ufficio ) 2 – SMI ROMA VOLLEY 3 – CDA VOLLEY TALMASSONS FVG *Retrocesse dalla serie A1 al termine della stagione 2024-2025* 4 *– *BA Vai su Facebook

Italia femminile in VNL: Giorno e orario della prossima partita di pallavolo vs Repubblica di Corea | Risultato Canada · Nations League di Volley 2024; Final Four Coppa Italia: tutto quello che c’è da sapere; La Numia Vero Volley Milano in cerca di riscatto: nuova sfida contro Conegliano.

Volley Mercato: Giulia Melli cerca il rilancio a Novara - Dopo l'amara retrocessione con Roma della scorsa stagione la schiacciatrice mantovana approda alla corte di Bernardi per tornare ad essere protagonista in A1 ... Lo riporta corrieredellosport.it

Dopo il no al PalaPanini. Volley Modena cerca casa - Per il club di Muzzioli, neopromosso in A2, indisponibile anche il PalaAnderlini. Riporta msn.com