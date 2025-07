Inter Everaldo | Nerazzurri favoriti ma non hanno tre palle

Dopo l’eliminazione dai Mondiali per Club, i nerazzurri sono al centro di discussioni infuocate e opinioni contrastanti. Tra battibecchi, smentite e dichiarazioni di vari protagonisti, la serata si è rivelata intensa e movimentata. La recente intervista di Everaldo, che ha definito i nerazzurri favoriti "ma non hanno tre palle", aggiunge ulteriore pepe a un dibattito acceso, dimostrando come le parole possano riaccendere passioni e polemiche nel mondo del calcio.

