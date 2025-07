Blackout a Bergamo | la città resta senza luce internet e aria condizionata

Martedì 1 luglio, Bergamo si è trovata improvvisamente al buio a causa di un blackout che ha colpito l'intera città, lasciando senza luce, internet e aria condizionata migliaia di cittadini. Una giornata difficile in piena ondata di caldo estivo, con disagi che hanno coinvolto case, uffici e aziende, creando notevoli difficoltà nelle attività quotidiane. La situazione sottolinea quanto siamo vulnerabili alle interruzioni di servizio e l'importanza di soluzioni resilienti per il futuro.

Giornata complicata, quella di martedì 1 luglio, per migliaia di cittadini bergamaschi alle prese con improvvise interruzioni della corrente elettrica. Case, uffici e aziende rimasti senza luce, senza internet e senza aria condizionata nel corso di uno dei giorni più caldi dell’estate 2025 con ovvi disagi per le normali attività quotidiane, lavorative e non solo. Diverse persone sono rimaste chiuse in ascensore, non si segnalano problemi per ospedali e strutture sanitarie dotate di generatori autonomi. BERGAMOCONTINUI BLACK OUT DI ELETTRICITA' CON SEMAFORI IMPAZZITI HANNO CREATO CAOS SULLE STRADE ED INTERRUZIONI IN UFFICI E CASEFOTO DE PASCALE Disagi a ripetizione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Blackout a Bergamo: la città resta senza luce, internet e aria condizionata

