Gabriel Garko, protagonista della nuova fiction Mediaset "Colpa dei sensi", ha subito un grave infortunio sul set, costretto a ricorrere alla sedia rotelle. Nonostante le sfide, l'attore ha mostrato il suo spirito indomito, promettendo di tornare più forte che mai. La sua determinazione e il supporto dei fan sono la forza motrice per una pronta ripresa. Gabriel Garko non molla: il suo cammino verso il ritorno è solo all'inizio.

G abriel Garko ha avuto un brutto infortunio sul set della nuova fiction Mediaset Colpa dei sensi, diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. L’attore, protagonista della serie, si è fatto male durante le riprese che sono state interrotte temporaneamente. Garko è stato trasportato alla clinica privata Villa Mafalda di Roma per ricevere le cure necessarie. L’attore però non ha lasciato in ansia i fan e ha documentato l’accaduto pubblicando un video su Instagram in cui appare prima su una barella e poi su una sedia a rotelle. Ad accompagnarlo l’attrice Anna Safroncik, coprotagonista della serie. Nonostante il dolore e l’imprevisto, l’attore si è mostrato determinato: « Non mollo », ha scritto ai fan sotto il post Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gabriel Garko in sedia rotelle dopo un infortunio sul set: «Non mollo, tornerò più forte»

