Napoli cosa succede con Frattesi? Moretto svela un dettaglio che può cambiare tutto

Napoli si prepara a vivere una svolta nel calciomercato: Frattesi, il centrocampista dell’Inter, potrebbe presto indossare la maglia azzurra. Moretto ha svelato un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare tutto e accelerare questa trattativa, portando i partenopei a un passo dalla firma. La questione è calda e il futuro di Frattesi potrebbe essere scritto proprio sotto il Vesuvio. Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo.

Il centrocampista dell’Inter è da tempo accostato agli azzurri e il noto esperto di calciomercato ha svelato un dettaglio che potrà cambiare tutto Davide Frattesi è uno dei nomi avvicinati al Napoli, attraverso rumors che durano ormai da settimane. Il giocatore sembrava essere arrivato al capolinea della sua avventura all’Inter dopo la finale di Champions League. In quell’occasione, Simone Inzaghi scelse di non schierarlo per neanche un minuto in campo, nonostante il centrocampista fosse stato decisivo sia ai quarti, che in semifinale, con un gol in extremis. Gran merito della qualificazione alla finale di Monaco è da attribuire proprio a Frattesi, che non era riuscito a costruire però un bel rapporto con Inzaghi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it