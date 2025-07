Caldo record e lavorare diventa impossibile due operai colti da un malore a Vicenza | uno è grave

In un’estate rovente come questa, il caldo record mette a dura prova la resistenza di tutti. A Vicenza, due operai sono stati colti da malore a causa delle elevate temperature e potenziali esalazioni, uno dei quali in condizioni gravi. La scena si è svolta alle 15:30 a Tezze sul Brenta, evidenziando quanto il clima estremo possa trasformarsi in una minaccia reale sul fronte del lavoro.

Erano le 15:30 quando a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, due operai sono stati colti da un malore per il caldo o per esalazioni. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Caldo record e lavorare diventa impossibile, due operai colti da un malore a Vicenza: uno è grave

In questa notizia si parla di: caldo - operai - colti - malore

Vicenza, due operai colti da malore per il caldo mentre lavoravano in una buca: uno grave - Due operai in provincia di Vicenza sono stati colti da un grave malore mentre lavoravano in una buca a Tezze sul Brenta, a causa delle elevate temperature o di esalazioni tossiche.

#NEWS - #Allertameteo| Malore per due operai, uno in coma Due lavoratori sono stati colti da malore per il #caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a #TezzesulBrenta, in provincia di #Vicenza. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15. Vai su X

Vicenza, due operai colti da malore per il caldo: uno è grave; Fa troppo caldo per lavorare, due operai colti da malore: uno è in coma; Caldo, oggi 17 bollini rossi. Due operai in una buca hanno malore per caldo, uno in coma.

Caldo, due operai hanno un malore mentre lavorano in una buca: uno finisce in coma. Choc a Vicenza - A Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, due operai che stavano lavorando in una buca - Segnala msn.com

Due operai in una buca hanno malore per caldo, uno in coma - Due operai sono stati colti da malore per il caldo o per esalazioni mentre stavano lavorando in una buca, a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza. Da msn.com