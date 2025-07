Sebastiano Esposito Inter la Fiorentina fa sul serio | pronta questa offerta si può chiedere subito

Sebastiano Esposito, giovane talento dell’Inter, sta attirando l’attenzione di molte big di Serie A, con la Fiorentina in prima fila pronta a fare sul serio. Dopo un’ottima stagione all’Empoli, il suo nome scalda i cuori dei tifosi viola, che vogliono assicurarsi le sue qualità offensive. La trattativa accelera e questa offerta potrebbe essere quella decisiva: si può chiedere subito, ma quali sono i dettagli? Restate sintonizzati per scoprire tutte le novità.

Sebastiano Esposito Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nerazzurro al centro di diverse voci di calciomercato. Tutti i dettagli in merito. Tra i giocatori più seguiti in uscita dall’ Inter c’è Sebastiano Esposito, reduce da un’ottima stagione all’Empoli. Come riporta La Nazione, l’attaccante classe 2002 è oggi il nome più caldo per la Fiorentina, che sta accelerando per chiudere l’operazione. Il Mondiale per Club è terminato con l’eliminazione dell’Inter, e ora non ci sono più ostacoli per l’affondo decisivo dei viola. L’accordo potrebbe chiudersi sulla base di 6-7 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com