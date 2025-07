Rivoluzione per Discovery Channel sarà visibile gratis | quando arriverà sul digitale terrestre e cosa trasmetterà

Una vera rivoluzione televisiva sta per arrivare: Discovery Channel sarà presto accessibile in chiaro sul digitale terrestre, offrendo gratuitamente un ricco palinsesto di contenuti imperdibili. Ma quando esattamente potremo godere di questa novità e cosa trasmetterà? Scopriamolo insieme, perché questa opportunità cambierà il modo di vivere l'intrattenimento e la conoscenza a portata di click. Continua a leggere per svelare tutti i dettagli.

Discovery Channel sarà disponibile in chiaro sul digitale terrestre. Tutti i contenuti saranno visibili senza l'abbonamento alla pay tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre dal prossimo autunno - Discovery Channel debutta in chiaro sul digitale terrestre italiano, portando le sue incredibili avventure e scoperte direttamente nelle case di milioni di telespettatori.

