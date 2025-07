Sorelle Soniche | prima Band Italiana creata con l’IA registrata SIAE

Un connubio tra tecnologia e tradizione: nascono Sorelle Soniche, la prima band italiana che canta in italiano con brano già registrato alla SIAE, interamente sviluppata con l'intelligenza artificiale. A guidare l'esperimento è Filippo Martin, musicista e producer con un passato di collaborazioni internazionali – da Stef Burns (storico chitarrista di Vasco Rossi) a Jon Butcher (nomination ai Grammy Awards nel 1986) fino ad Alex De Rosso (ex Dokken). Dopo 13 anni lontano dalle scene, Martin, oggi Marketing Specialist presso Roimartin.com, trasforma un "tormento" creativo nel tormentone estivo 2025: "Spritz al CBD", già registrato alla SIAE e in uscita il 5 luglio su Spotify, YouTube (con video ufficiale) e tutti i principali store digitali.

