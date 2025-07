Concorso scuola PNRR1 elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO

Se sei uno dei candidati in attesa di conferma, questa novità potrebbe fare la differenza. Le graduatorie del concorso PNRR1 sono state integrate fino al 30% dei posti, offrendo nuove opportunità di assunzione in ruolo e riducendo le supplenze. Scopri tutti i dettagli aggiornati e come questa misura può influire sul tuo futuro professionale nel settore scuola. Continua a leggere per restare sempre informato su tutte le novità.

Graduatorie del concorso PNRR1 del DDG n. 25752023 integrate fino al 30% di candidati idonei, secondo quanto indicato dal Decreto Scuola n. 452025. Una norma che mira ad aumentare le assunzioni in ruolo di candidati che hanno superato un concorso ordinario, riducendo così il ricorso alle supplenze. L'articolo Concorso scuola PNRR1, elenco candidati idonei fino al 30% dei posti AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

