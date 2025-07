Ciclismo | presentata in Palazzo Vecchio la 78esima Firenze-Viareggio

Un vento di novità soffia sulla storica Firenze-Viareggio, che si appresta a celebrare la sua 78ª edizione. Presentata nel suggestivo scenario di Palazzo Vecchio, questa classica nazionale promette emozioni intense e un alto livello di competizione. Tra innovazioni societarie e nuovi protagonisti, il percorso si prepara ad accogliere i migliori talenti del ciclismo italiano. Un evento da non perdere, che segna un nuovo capitolo nella storia di questa prestigiosa gara.

Firenze,1° luglio 2025 – Presentata nella Sala Ennio Macconi in Palazzo Vecchio la 78esima edizione della Firenze-Viareggio, classica nazionale per élite e under 23. Due le novità sostanziali rese note in occasione della conferenza stampa, il nuovo volto della società Aurora dopo la morte del suo storico presidente Giampaolo Ristori, con il collega Massimo Sandrelli eletto in quel ruolo, e l'organizzazione della gara che sarà curata dal Gruppo Motociclisti Pistoiesi del presidente Stefano Curradi. Resta inalterato invece e fondamentale il sostegno della Regione Toscana, il patrocinio e la collaborazione dei comuni di Firenze e Viareggio, della Città Metropolitana di Firenze, come l'apporto degli sponsor ad iniziare dal Corpo Vigili Giurati 1925 che proprio quest'anno celebra i 100 anni dalla fondazione, ed ancora Icare, FarmaCity, Neri Sottoli, Natali Renato, Vangi, Del Re Studio legale, Arc, Chianti Mutua ETS, Savino Del Bene.