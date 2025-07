Pierdavide Carone pubblica Ave Maria con il Coro Lirico Siciliano | il nuovo singolo disponibile dal 4 luglio 2025

Il 4 luglio 2025 segna un ritorno musicale imperdibile: Pierdavide Carone unisce le sue note al Coro Lirico Siciliano in "Ave Maria", una reinterpretazione pop della celebre preghiera, con un tocco potente e ironico. Prodotto da ZooDischi e distribuito da ADA Music Italy, questo singolo promette di emozionare e sorprendere il pubblico. Non resta che ascoltarlo e lasciarsi coinvolgere da questa straordinaria fusione di voci e emozioni.

Venerdì 4 luglio 2025 esce “Ave Maria”, il nuovo singolo di Pierdavide Carone feat. Coro Lirico Siciliano, prodotto da ZooDischi e distribuito da ADA Music Italy. Il cantautore italiano torna con una canzone potente e ironica che reinterpreta la celebre preghiera mariana in chiave pop, arricchita dalle voci imponenti del Coro Lirico Siciliano, diretto da Francesco Costa – vincitore dell’Oscar della Lirica 2016 e riconosciuto a livello istituzionale con il patrocinio delle principali cariche dello Stato. “Ave Maria”: un brano tra ironia, spiritualitĂ e critica sociale. Con “Ave Maria”, Pierdavide Carone affronta le contraddizioni della societĂ contemporanea: da un lato la ritualitĂ vuota della fede, dall’altro la spregiudicatezza quotidiana. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Pierdavide Carone pubblica “Ave Maria” con il Coro Lirico Siciliano: il nuovo singolo disponibile dal 4 luglio 2025

In questa notizia si parla di: coro - lirico - siciliano - pierdavide

Il Coro Lirico Siciliano inizia il 2025 con l’omaggio a Morricone e Battiato; Natale 2024. Tutti in Piazza Grande: il Coro Lirico Siciliano omaggia Lucio Dalla; Coro Lirico Siciliano, Taormina e Tindari protagonisti dei Concerti 2025.

L'omaggio a Lucio Dalla del Coro Lirico Siciliano è un successo - StrettoWeb - Non conosce sosta il successo che il Coro Lirico Siciliano sta riscuotendo sia a livello nazionale che internazionale, grazie alle variegate e sempre accattivanti proposte che collocano l’ente ... Riporta strettoweb.com

Tutti in "Piazza Grande" con il Coro Lirico Siciliano per Lucio Dalla - StrettoWeb - Non conosce sosta il successo che il Coro Lirico Siciliano sta riscuotendo sia a livello nazionale che internazionale, grazie alle variegate e sempre accattivanti proposte che collocano l’ente ... Secondo strettoweb.com