VIDEO | TNA Xplosion del 27.062025

Scopri l’episodio imperdibile di TNA Xplosion del 27 giugno 2025, lo show di recap che porta sul ring match esclusivi e momenti emozionanti. Questa volta, preparati a vivere l’adrenalina dei combattimenti tra Harley Hudson e M By Elegance, due protagonisti pronti a dare il massimo. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di wrestling avvincente e di scoprire chi si aggiudicherà la vittoria in questa sfida senza precedenti.

