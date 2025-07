Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2025 | Marina e Roberto corrono ai ripari e chiedono aiuto a Filippo

Prepariamoci a un'altra emozionante puntata di Un Posto al Sole, in onda il 2 luglio 2025, dove Marina e Roberto si trovano in grave difficoltà e cercano aiuto da Filippo. Con il doppio gioco di Chiara che si svela, i protagonisti devono agire in fretta per proteggere ciò che amano. Riusciranno Filippo e Sartori a frenare la sete di vendetta di Petrone? Scopriamolo insieme in questa avvincente nuova puntata!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 luglio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 Marina e Roberto scopriranno il doppio gioco di Chiara e dovranno correre ai ripari. Filippo sarà la loro unica salvezza ma Sartori riuscirà a calmare la sete di vendetta della Petrone?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 2 luglio 2025: Marina e Roberto corrono ai ripari e chiedono aiuto a Filippo

