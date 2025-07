In moto verso Brno viaggio dentro il Gp | iniziative speciali alle hospitality Honda

Preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore del GP di Brno, dal 18 al 20 luglio. Grazie alle iniziative esclusive delle hospitality Honda, avrete accesso al paddock e in griglia, oltre a pranzi con i campioni della casa giapponese. Un’opportunità unica proposta da Southland Discoveries di Costantino Paolacci e Carlo Morini, che trasforma il weekend di gara in Repubblica Ceca in un’avventura emozionante tra passione e adrenalina. Non perdete questa occasione di essere protagonisti!

Accesso al paddock e in griglia, pranzi con i campioni della casa giapponese grazie all'idea della Southland Discoveries di Costantino Paolacci e Carlo Morini. Il weekend di gara in Repubblica Ceca sarà dal 18 al 20 luglio.

