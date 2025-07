A Dubai completato con successo il test col taxi volante elettrico

Dubai fa un passo avanti verso il futuro con il primo volo di prova di un taxi aereo completamente elettrico, sviluppato da Joby Aviation. In vista del lancio nel 2026, questo innovativo velivolo promette di rivoluzionare il trasporto urbano, offrendo una soluzione sostenibile e rapida per sfuggire al traffico congestionato. Immaginate un domani in cui le distanze si accorciano e le città si trasformano: l’avventura sta per diventare realtà .

Milano, 1 lug. (askanews) - A Dubai è stato completato con successo il primo volo di prova di un taxi aereo completamente elettrico, in vista del suo lancio previsto per il 2026. Il velivolo, sviluppato dalla statunitense Joby Aviation, può volare per circa 160 chilometri a una velocità di 320 kmh. L'obiettivo di questo mezzo è di offrire un'alternativa al traffico congestionato della metropoli emiratina, riducendo ad esempio i tempi di percorrenza dall'aeroporto di Dubai a Palm Jumeirah da 45 a soli 12 minuti. L'aereo taxi si muove con decollo e atterraggio verticale, volo in modalità alata. Dubai ha definito corridoi aerei specifici per taxi volanti e droni cargo e regolamentazione in anticipo rispetto a molte altre realtà internazionali.

