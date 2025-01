Ilveggente.it - I pronostici di sabato 25 gennaio: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1

Leggi su Ilveggente.it

di25: in campo laA con il big match Napoli-Juventus, poi, Bundes1.La terza giornata di ritorno diA prosegue questocon altre tre partite in programma, tra cui il big match tra Napoli e Juventus. Potrebbe essere proprio il Napoli dell’ex Conte ad infliggere alla Juventus la prima sconfitta in campionato. Gli azzurri in questo momento sembrano stare meglio rispetto ai bianconeri, che al “Maradona” potrebbero scontare anche le fatiche europee. Leggera preferenza per i partenopei: il Napoli, del resto, si è aggiudicato 6 delle ultime 10 sfide contro la Juventus inA ed è la squadra che l’ha fatto di più da inizio 2020 ad oggi.Idi25A,, Bundes1 (LaPresse) – IlVeggente.