Gli Anelli del Potere: un'occasione perfetta per correggere un errore fatto da due diverse trasposizioni de Il Signore degli Anelli

Amazon Prime Video, con la serie Il: Glidel, ha un’opportunità unica: rimediare ad alcune promesse non mantenute nelle precedentide Il. Nonostante le controversie tra i fan per alcune libertà creative prese dalla serie, lo show è stato generalmente ben accolto. Con l’arrivo della terza stagione, gli spettatori potranno assistere a una parte inedita della storia mai adattata prima d’ora, una novità che potrebbe distinguere la serie come una delle rappresentazioni più fedeli dell’opera di J.R.R. Tolkien.La stagione 3 promette di esplorare momenti cruciali della Seconda Era, tra cui la distribuzioneUomini da parte di Sauron e la creazione dell’Unico Anello. Tuttavia, il tempo stringe per integrare anche l’arco narrativo dedicato a Númenor prima del finale previsto alla quinta stagione.