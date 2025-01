Empoli-Bologna D’Aversa | Contro le grandi squadre margine di errore deve essere minimo

Leggi su Corrieretoscano.it

: “ledi”.. Al Castellani disabato 25 gennaio alle ore 20.45 arriva ildi Vincenzo Italiano.Partita valida per la 22esima giornata di serie A diretta da Federico La Penna di Roma 1. Ciro Carbone di Napoli e Federico Fontani di Siena gli assistenti. Gabriele Scatena di Avezzano il IV ufficiale. Aleandro Di Paolo di Avezzano il Var e Matteo Gariglio di Pinerolo l’Avar.di Robertoa quota 20 punti.di Italiano a quota 33 punti reduce dalla vittoria in Champions League con Borussia Dortmund.: “Sicuramente affrontiamo una squadra forte, con l’entusiasmo di una vittoria storica in Champions. C’è bisogno di unintenso che vada in campo concedendo il meno possibile.