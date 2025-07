Kostic Juventus nuovamente ai saluti? Il Mondiale per Club ha lasciato più ombre che luci | cosa può succedere in queste settimane

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus rimane avvolto da un’aura di incertezza, acuita dal deludente rendimento nel Mondiale per Club. La sua avventura bianconera sembra essere prossima a un punto di svolta, lasciando i tifosi con domande e speranze. Cosa riserveranno le prossime settimane? La Juventus si preparerà a scelte cruciali che potrebbero definire il destino dell’ala serba e della rosa per la stagione a venire.

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus è sempre più incerto, soprattutto dopo il suo deludente rendimento nel Mondiale per Club. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ala serba, che è rientrato dal prestito annuale al Fenerbahce, non ha convinto pienamente durante la competizione. Nonostante le buone premesse al momento del suo arrivo in bianconero, Kostic non ha raggiunto il livello di prestazioni sperato, mostrando alti e bassi nelle sue ultime apparizioni con la Juve.

