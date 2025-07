Turchia Leone fugge da un parco e aggredisce un agricoltore

Un episodio incredibile scuote la tranquilla Antalya: un leone, fuggito da un parco divertimenti, ha messo in fuga il timore e l’adrenalina, aggredendo un agricoltore e trovando infine la morte. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza degli animali e sulla gestione delle riserve faunistiche in Turchia. Ma cosa si cela dietro questa fuga pericolosa? La risposta potrebbe cambiare il modo di vedere il rapporto tra uomo e natura.

Un leone, fuggito da un parco divertimenti vicino alla località turistica turca di Antalya, nella giornata di ieri, 6 luglio, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco dopo aver aggredito un uomo che ha riportato ferite non gravi. Secondo quanto riportato dal governatore e dai media locali, il leone era fuggito dal suo recinto nella riserva Land of Lions a Manavgat, circa 60 chilometri a ovest di Antalya, nelle prime ore del mattino. Secondo il quotidiano BirGun, il grosso felino ha poi attaccato un agricoltore che dormiva in un campo di pistacchi con la moglie. “Eravamo sotto le coperte per proteggerci dalle zanzare e quando è risuonato il richiamo alla preghiera, ho cercato di alzarmi, ma non ci sono riuscito”, ha dichiarato l’uomo al giornale. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Turchia, Leone fugge da un parco e aggredisce un agricoltore

